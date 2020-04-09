Алтайские депутаты смогут принимать законы, не выходя из дома
Теперь алтайские народные избранники смогут работать и принимать законы, не выходя из дома. Как сообщает официальный сайт Алтайского краевого заксобрания, депутаты будут принимать законы с помощью опроса вместо прямого голосования.
Такие меры приняты исключительно на время пандемии коронавирусной инфекции. К слову, алтайские инфекционисты говорили о том, что коронавирус в России удастся победить до наступления лета.
Тем временем парламентарии единогласно приняли соответствующие изменения в свой регламент, ограничившись дистанционным принятием законов только в случае острой необходимости.
В документе указано, что во время введения в регионе режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации депутаты смогут принимать проекты опросным способом. Такое изменение поможет региональным депутатам в экстренной ситуации принимать законы, не собираясь на сессию для проведения обычных процедур.
Недавно сообщалось, что алтайские депутаты перенесли апрельскую сессию на май из-за распространения коронавируса. Возможно, за этот месяц в регионе состоится несколько заседаний.
ИСТОЧНИК KP.RU