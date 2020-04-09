2020-04-09T10:15:53+03:00
Политика

Алтайские депутаты смогут принимать законы, не выходя из дома

Меры на принятие законов способом опроса считают необходимыми на время коронавируса
БОРЗОВ Денис
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Депутаты смогут принимать законы, не собираясьДепутаты смогут принимать законы, не собираясьФото: АКЗС
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Теперь алтайские народные избранники смогут работать и принимать законы, не выходя из дома. Как сообщает официальный сайт Алтайского краевого заксобрания, депутаты будут принимать законы с помощью опроса вместо прямого голосования.

Такие меры приняты исключительно на время пандемии коронавирусной инфекции. К слову, алтайские инфекционисты говорили о том, что коронавирус в России удастся победить до наступления лета.

Тем временем парламентарии единогласно приняли соответствующие изменения в свой регламент, ограничившись дистанционным принятием законов только в случае острой необходимости.

В документе указано, что во время введения в регионе режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации депутаты смогут принимать проекты опросным способом. Такое изменение поможет региональным депутатам в экстренной ситуации принимать законы, не собираясь на сессию для проведения обычных процедур.

Недавно сообщалось, что алтайские депутаты перенесли апрельскую сессию на май из-за распространения коронавируса. Возможно, за этот месяц в регионе состоится несколько заседаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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