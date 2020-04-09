2020-04-09T10:02:57+03:00
Общество

Барнаульцам рассказали, как найти работу во время самоизоляции

На официальном сайте города разместили инструкцию подачи документов
БОРЗОВ Денис
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Пресс-службы администрации БарнаулаПресс-службы администрации Барнаула
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Пресс-центр краевой столицы советует барнаульцам воспользоваться услугами службы занятости и подать документы по интернету. За первую неделю апреля через интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края (portal.aksp.ru) поступило 658 обращений.

«На портале ежедневно фиксируется более 110 обращений», – комментирует Любовь Парамонова, начальник отдела содействия занятости населения ЦЗН Барнаула. «Все специалисты трудятся в дистанционном режиме, рассматривают документы, поясняют по телефону как, не посещая службу занятости лично, заняться поиском работы, подать резюме, пообщаться с работодателем, зарегистрироваться в качестве безработного и получить другие услуги. Мы консультируем по всем возникающим вопросам, так что наши клиенты могут рассчитывать на всестороннюю поддержку».

Также специалисты советуют сервис «Работа в России». Это общероссийский портал, которым активно пользуются не только соискатели, но и работодатели. Вы можете разместить в базе данных свои резюме и следить за вакансиями.

К тому же, для вас работает единый контакт-центр краевой службы занятости: 555-110, добавочные номера для жителей краевой столицы: 62-48-10, 62-24-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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