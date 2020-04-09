2020-04-09T09:44:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше восьми тысяч жителей Алтайского края проверили на коронавирус

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля: более 8 тысяч человек проверились на новую инфекцию
БОРЗОВ Денис
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Количество прошедших тест на коронавирус на Алтае достигло 8 тысяч человекКоличество прошедших тест на коронавирус на Алтае достигло 8 тысяч человекФото: pixabay.com
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За период распространения коронавируса в Алтайском крае прошли тесты на новую инфекцию больше восьми тыс. человек. Число зараженных коронавирусной инфекцией на 9 апреля 2020 года в регионе достигло 18.

Как сообщает Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, сейчас под меднаблюдением находятся 1159 человек (за сутки добавились 35). Из них семеро – иностранцы, остальные – жители края.

За сутки новых случаев инфекции не выявлено. Однако сегодня из новосибирского «Вектора» придут новые результаты тестирования.

Кстати, Министерство социальной защиты Алтайского края сообщило, что выплата денег по всем мерам соцподдержки производится в штатном режиме. Продление выплаты происходит в автоматическом режиме, без посещения управлений соцзащиты населения в городах и районах Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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