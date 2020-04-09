Бывший начальник алтайской налоговой пойдет под суд за взятку

9 Апр 2020 2020-04-09T08:19:40+03:00

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Алтайский чиновник Алексей Шегель попался на крупной взятке еще осенью 2019 года. Его взяли с поличным.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о мошенничестве и получении взятки бывшим начальником Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю и его знакомым.

Два сообщника увидели «маски-шоу» 22 октября, когда попались на контрольной закупке. Экс-налоговик должен был стать богаче на полтора миллиона рублей. Деньги ему передавал бийский бизнесмен. Тем самым хитрый предприниматель должен был якобы меньше платить налогов, уплатив в итоге 3 млн рублей. По словам Шегеля, деньги должен был получить сотрудник сторонней налоговой инспекции. По мнению следователей, на самом деле никакого инспектора попросту не существовало, а деньги должны были «распилить». Уголовное дело передано в Центральный районный суд города Барнаула.

Кстати, в ходе следствия стало известно, что Алексей Шегель незаконно получил имущество ценой более 50 тысяч от другого бизнесмена. Этому предпринимателю Шегель обещал не проверять декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU