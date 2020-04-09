На Алтае парень хотел узнать, как дела у знакомого, и проник в его жилье

9 Апр 2020 2020-04-09T07:02:46+03:00

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В Алтайском крае молодой парень пойдет по суд за проникновение в чужое жилье. По словам парня, он просто хотел спросить, как дела у знакомого, ради чего разбил окно.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края, в январе 2020 года в Славгороде ночью находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый решил зайти к местному жителю. Парень увидел, что свет в доме не горит, разбил стекло, через окно проник внутрь жилища, где его и нашел потерпевший, который находился дома.

Во время предварительного следствия славгородец свою вину признал полностью, пояснив, что хотел узнать, как дела у знакомого. Следствие собрало достаточно доказательств, из-за чего уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

«Славгородским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Славгорода. Он обвиняется в преступлении по ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица)», - сообщила помощник руководителя СУ Следкома РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

ИСТОЧНИК KP.RU