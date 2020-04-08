Алтайский театр драмы покажет «Мамашу Кураж» онлайн

8 Апр 2020 2020-04-08T14:20:43+03:00

Посмотреть трансляцию спектакля по пьесе Бертольда Брехта можно будет на Ютубе

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Верите или нет, но алтайский театр драмы не теряет своей актуальности – тысячи любителей этого действа примкнули к экранам и смотрят постановки онлайн.

10 апреля состоится очередной показ – дают спектакль Романа Феодори «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольда Брехта.

- Это третий спектакль, который театр драмы бесплатно покажет в рамках еженедельной интернет-акции. «Собачье сердце» Владимира Золотаря собрал у экранов мониторов и мобильных гаджетов аудиторию, вдвое превышающую вместимость зрительного зала театра, — 1600 зрителей, «Гамлет» Андрея Лапикова - полторы тысячи!

«Мамаша Кураж» рассказывает о двенадцати годах скитаний маркитантки Анны Фирлинг со своими детьми и товарами во время Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. Война для нее — «мать родна», она приносит прибыль, но забирает детей.

Увидеть спектакль можно 10 апреля с 19.00, перейдя по этой ссылке на УouTube-канал «Вести Алтай»

Доступ к записи будет открыт до 23.00. В течение этого промежутка можно подключиться к демонстрации в любой момент и посмотреть спектакль целиком в своем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU