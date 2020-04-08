Охотники могут сдать разрешения или перенести на следующий сезон

8 Апр 2020 2020-04-08T13:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Весенний охотничий сезон согласно постановлению губернатора Алтайского края отменен. В связи с этим полученные ранее разрешения можно сдать, либо перенести на другой сезон.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона отмечают, что многие охотники в сложившейся ситуации отнеслись с пониманием и поэтому изъявили желание перенести оплату на следующий период охоты на дичь или на иной вид охоты. Однако если вы решили вернуть деньги, то в ведомстве уточняют схему: во-первых, следует обращаться именно туда, где было получено разрешение – в минприроды, у госохотинспектора или к охотпользователю.

Также возможно, как личное присутствие, так и направление документов почтой или курьером. Образцы заявлений можно найти на сайте ведомства.

И не стоит даже пытаться обойти постановление. Охотинспекторы продолжают патрулировать вверенные им территории. При встрече с охотником, ему выдадут предостережение под подпись. В том случае, если он не прекратит охоту, то в таком случае ему грозит штраф от 500 до четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU