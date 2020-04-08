2020-04-08T13:00:24+03:00
Происшествия

Снег и гололед возвращаются в Алтайский край

Спасатели не рекомендуют выходить на улицу
Анна СЕМИНА
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Плохая погода продержится до 10 апреля включительноПлохая погода продержится до 10 апреля включительноФото: Анна СЕМИНА
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Алтайские синоптики прогнозируют ухудшение погоды на ближайшие дни – с 8 по 10 апреля.

По их информации, в среду, 8 апреля, по западу края ожидается усиление ветра до 10-15 метров в секунду, местами порывы 17- 22 метров в секунду. При этом в светлое время суток 8-го, а также на протяжении 9 и 10 апреля по южным и восточным районам ожидаются осадки в виде дождя от умеренного, до сильного. Ночью велика вероятность еще и мокрого снега, а в результате похолодания – гололеда на дорогах.

В связи с этим спасатели Главного управления МЧС России настоятельно рекомендуют по возможности не выходить из дома, а находясь в помещении закрыть окна, как в квартире, так и на балконе. Если где-то будет стоять сухая и ветреная погода, то категорически нельзя разводить открытый огонь и тем более производить палы травы.

В гололедицу очень важно соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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