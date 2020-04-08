Гребной канал в Барнауле будут достраивать вне зависимости от обстоятельств

8 Апр 2020 2020-04-08T11:54:53+03:00

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Модернизация гребного канала в Барнауле в этом году продолжится в соответствии с обозначенным графиком. Об этом накануне сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

- Согласно инвестиционной программе у нас запланировано в 2020 году завершение второго этапа строительства на гребном канале. Как только просохнет грунт и паводковая ситуация позволит продолжить работы, подрядчики вернутся на объект. Никаких подвижек графика строительства нами не предусмотрено, - подчеркнул министр.

Напомним, на данном гребном канале базируется спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. Ранее здесь проложили обводной канал, соорудили мост, подготовили площадки под парковку. В этом году ее должны заасфальтировать, установить освещение, расширить дорогу от Новосибирского тракта непосредственно до базы.

Помимо всего этого согласно контракту, противоположную сторону канала также должны привести в достойный вид, установить там трибуны и построить еще одну парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU