В Бийске мужчина искромсал соседку ножом
Во вторник, 7 апреля, в Бийске было совершено убийство 32-летней женщины – по предварительной версии ее зарезал сосед.
Как установило следствие на данный момент, 27-летний житель наукограда пошел к соседке чтобы поговорить. Между ними возникла ссора во время которой мужчина выхватил нож и нанес 32-летней потерпевшей множественные удары в область жизненно-важных органов.
- Женщина скончалась на месте происшествия, - констатируют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор доказательств его вины.
Если суд докажет причастность указанного мужчины к совершению тяжкого преступления, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU