В Бийске мужчина искромсал соседку ножом

8 Апр 2020 2020-04-08T11:13:04+03:00

Ему грозит до 15 лет колонии

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Во вторник, 7 апреля, в Бийске было совершено убийство 32-летней женщины – по предварительной версии ее зарезал сосед.

Как установило следствие на данный момент, 27-летний житель наукограда пошел к соседке чтобы поговорить. Между ними возникла ссора во время которой мужчина выхватил нож и нанес 32-летней потерпевшей множественные удары в область жизненно-важных органов.

- Женщина скончалась на месте происшествия, - констатируют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор доказательств его вины.

Если суд докажет причастность указанного мужчины к совершению тяжкого преступления, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU