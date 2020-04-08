2020-04-08T10:35:46+03:00
Происшествия

Горожанин случайно выронил наркотик, когда зашел в аптеку за шприцами

По его словам, он нашел пакетик в лесу
Анна СЕМИНА
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В потерянном пакете эксперты обнаружили синтетический наркотикВ потерянном пакете эксперты обнаружили синтетический наркотикФото: Анна СЕМИНА
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Рассчитывая очередного клиента, провизор одной из барнаульских аптек заметила, как он выронил пакетик с белым веществом.

Как только за покупателем закрылась дверь, сотрудница аптеки поспешила позвонить в полицию и оказалось, что не зря. Прибывшие на вызов стражи правопорядка изъяли пакетик с белым веществом и передали его на экспертизу. Она подтвердила, что это синтетический наркотик, массой 6,87 граммов.

- Подозреваемого по «горячим следам» задержали через час. Им оказался 38-летний местный житель. Он рассказал, что нашел наркотики в лесу, а затем действительно заходил за шприцами,- сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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