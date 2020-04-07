Во время пандемии тяжелых больных из районов края будут эвакуировать на Ми-8

7 Апр 2020 2020-04-07T07:50:26+03:00

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Болеющих коронавирусом в тяжелой форме в удаленных районах Алтайского края будут эвакуировать с помощью вертолета Ми-8, если возникнет такая потребность. Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев во время пресс-конференции во вторник, 7 апреля.

Воздушное судно было приобретено в 2017 году в лизинг правительством. Вертолет оборудован специальным медицинским модулем. Он находится на постоянном дежурстве, в случае экстренных ситуаций и получения информации от регионального минздрава о необходимости эвакуации больного с любой точки края, его будут использовать.

- Принцип действий такой же, как и с любыми другими тяжелыми больными, которых мы спасаем – будь то инфаркт, автомобильная катастрофа или другое происшествие, требующее быстрой доставки пострадавших в лечебные учреждения. В вертолете есть все необходимое для проведения реанимации, - заверил Дементьев.

ИСТОЧНИК KP.RU