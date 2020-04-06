Режим работы центра занятости в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
Самоизоляция в связи с пандемией вносит в жизнь свои коррективы. Для ряда предприятий вынужденная остановка речь уже идет о выживаемости. И одна из прогнозируемых мер – сокращение штата.
Если вас это коснулось, вы можете обратиться в центры занятости Алтайского края. Для жителей организован дистанционный прием с 6 апреля – пособия по безработице будут назначаться и выплачиваться на основании электронных копий документов.
Как сообщает официальный сайт региона, зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие, пройти очередную перерегистрацию, получить информацию о вакантных рабочих местах и направление на работу, а также необходимые справки можно:
в личном кабинете на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края;
с помощью электронной почты;
с помощью телефонной связи;
с помощью почтовых отправлений;
с использованием специальных боксов для подачи документов.
По вопросам в сфере труда и занятости населения жители края могут обращаться на горячую линию единого контакт-центра краевой службы занятости населения по номеру (3852) 55-51-10.
ИСТОЧНИК KP.RU