Режим работы центра занятости в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать

6 Апр 2020 2020-04-06T04:56:31+03:00

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Самоизоляция в связи с пандемией вносит в жизнь свои коррективы. Для ряда предприятий вынужденная остановка речь уже идет о выживаемости. И одна из прогнозируемых мер – сокращение штата.

Если вас это коснулось, вы можете обратиться в центры занятости Алтайского края. Для жителей организован дистанционный прием с 6 апреля – пособия по безработице будут назначаться и выплачиваться на основании электронных копий документов.

Как сообщает официальный сайт региона, зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие, пройти очередную перерегистрацию, получить информацию о вакантных рабочих местах и направление на работу, а также необходимые справки можно:

в личном кабинете на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края;

с помощью электронной почты;

с помощью телефонной связи;

с помощью почтовых отправлений;

с использованием специальных боксов для подачи документов.

По вопросам в сфере труда и занятости населения жители края могут обращаться на горячую линию единого контакт-центра краевой службы занятости населения по номеру (3852) 55-51-10.

ИСТОЧНИК KP.RU