2020-04-05T16:35:51+03:00
Дом. Семья

Барнаульский фотограф показал вернувшихся в парк птиц

Евгений Богинский прошелся по "Изумрудному" и сделал несколько снимков
БОРЗОВ Денис
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Фото: Евгений БогинскийФото: Евгений Богинский
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На Алтай вернулись птицы. Их смог запечатлеть в местном парке барнаульский фотограф Евгений Богинский. Он прошелся по «Изумрудному» и смог сделал снимки пернатых. Результаты работы он выставил в алтайском сообществе «Усынови заказник».

Как сообщает «Алтайская правда», во время своей весенней прогулки он встретил больших синиц, свиристелей, сизых голубей, полевых воробьёв, малого пёстрого дятла, чёрного коршуна, который вьет гнездо, сороку у гнезда, зябликов, чечёток, дроздов рябинников. Все они теперь будут радовать глаз жителей региона.

Кстати, ранее сообщалось, что эколог Алексей Эбель разъяснил, что после рубки деревьев из парка пропали некоторые виды пернатых – это белоспинный дятел и певчий дрозд. К сожалению, теперь их увидеть на улицах краевой столицы крайне сложно. Но скоро они смогут вернуться в место отдыха, ведь эксперты, которые занимаются проектом парка, остановились на концепции «Город-сад». Это означает, что в «Изумрудном» появятся новые деревья, кусты и другая «зелень». Озеленением займутся, когда будут выделены деньги, пока средств не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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