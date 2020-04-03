2020-04-03T13:09:45+03:00
Дом. Семья

По Барнаулу начали бегать «чистые» животные

Отловленных собак возвращают туда, откуда их и забирали для стерилизации
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
По Барнаулу теперь свободно бегают стерилизованные неагрессивные собаки. Фото: Вести АлтайПо Барнаулу теперь свободно бегают стерилизованные неагрессивные собаки. Фото: Вести Алтай
Изменить размер текста:

Теперь в Барнауле бегают стерилизованные животные. В привычную среду обитания вернули 20 собак – это «пилотная партия». По новому закону о защите животных, организации, которые занимаются отловом, могут отпускать собак, если для них не удалось найти нового владельца.

Как сообщают «Вести Алтай», перед этим животные проходят обработку от паразитов, стерилизацию и меткование. В «Ласке» решили, что отправлять на улицу будут собак, с которыми невозможно установить контакт, но, при этом они не агрессивны. Выпускают по несколько животных, чтобы жители Барнаула постепенно привыкали видеть на улицах «чистых» собак с жёлтыми бирками.

«Закон позволяет выпускать всех животных, кроме тех, кто проявляет немотивированную агрессию. Мы, конечно, максимально стараемся переустраивать животных. Сейчас мы около 20 собачек выпустили с бирками, но это те собачки, которые дикие. Они за всю жизнь близкого контакта с человеком не испытывали, соответственно, их содержание в приюте – это мука для них в первую очередь, потому что они боятся человека. У них клаустрофобия, они всю жизнь прожили на улице и человека не подпускали ближе чем на метр. Для них это всё огромный стресс. Социализировать их - это такой титанический труд, который, по большому счёту, не реален», - пояснила глава приюта «Ласка» Софья Куликова.

Собак стараются выпускать в тех же местах, где они были отловлены, процесс фиксируется на видео. Перед выпуском волонтёры связываются с «кураторами» – местными жителями, которые присмотрят за уличными животными.

В привычную среду обитания можно вернуть примерно треть отловленных собак, это около 300 в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработники отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю
Жаждущий мартини барнаулец отбивался от продавца перцовым газом
Вода из кранов барнаульцев не пропадет
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: полиция выявила 60 нарушителей режима самоизоляции за сутки
Стало известно, как будут работать школы и детсады на Алтае до конца апреля
В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Алтайском крае почти в четыре раза чаще стали покупать электронные билеты
Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции
Более 2,5 тысяч алтайских педагогов прошли аттестацию
На Алтае сворачивают подготовку ко Дню Победы из-за коронавируса
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести