По Барнаулу начали бегать «чистые» животные

3 Апр 2020 2020-04-03T13:09:45+03:00

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Теперь в Барнауле бегают стерилизованные животные. В привычную среду обитания вернули 20 собак – это «пилотная партия». По новому закону о защите животных, организации, которые занимаются отловом, могут отпускать собак, если для них не удалось найти нового владельца.

Как сообщают «Вести Алтай», перед этим животные проходят обработку от паразитов, стерилизацию и меткование. В «Ласке» решили, что отправлять на улицу будут собак, с которыми невозможно установить контакт, но, при этом они не агрессивны. Выпускают по несколько животных, чтобы жители Барнаула постепенно привыкали видеть на улицах «чистых» собак с жёлтыми бирками.

«Закон позволяет выпускать всех животных, кроме тех, кто проявляет немотивированную агрессию. Мы, конечно, максимально стараемся переустраивать животных. Сейчас мы около 20 собачек выпустили с бирками, но это те собачки, которые дикие. Они за всю жизнь близкого контакта с человеком не испытывали, соответственно, их содержание в приюте – это мука для них в первую очередь, потому что они боятся человека. У них клаустрофобия, они всю жизнь прожили на улице и человека не подпускали ближе чем на метр. Для них это всё огромный стресс. Социализировать их - это такой титанический труд, который, по большому счёту, не реален», - пояснила глава приюта «Ласка» Софья Куликова.

Собак стараются выпускать в тех же местах, где они были отловлены, процесс фиксируется на видео. Перед выпуском волонтёры связываются с «кураторами» – местными жителями, которые присмотрят за уличными животными.

В привычную среду обитания можно вернуть примерно треть отловленных собак, это около 300 в год.

ИСТОЧНИК KP.RU