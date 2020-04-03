В Алтайском крае два медработники отказались работать с зараженными коронавирусом
Двое медработников в Алтайском крае отказались работать с больными из-за угрозы заразиться коронавирусом. Об этом на пресс-конференции 2 апреля рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова.
— Врачи — это тоже люди. Случаи отказа есть, но их совсем немного. Я знаю только о двух случаях. Может быть, коллеги-медики знают больше, — сказала заместитель председателя правительства региона.
Она добавила, что медработники имели право отказаться, однако основная часть выполняет свой долг. В настоящее время составляют план тех, кто будет задействован в борьбе с коронавирусом. По каждому лечебному учреждению формируют списки специалистов, которые могут быть мобилизованы на эту работу.
— Эти несомненно,люди, давшие свое согласие, — подчеркнула Ирина Долгова
Напомним,в Алтайском крае в настоящее время коронавирусом заражены четыре человека. Среди них женщина, которая вернулась из Доминиканы, ее супруг, не соблюдавший режим самоизоляции, еще один вступивший с ними в контакт житель, а также недавно родившая женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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