2020-04-03T12:19:32+03:00
Общество

В Алтайском крае два медработники отказались работать с зараженными коронавирусом

Специалисты имели полное право так поступить.
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Коронавирус. Фото с сайта pixabay.com.Коронавирус. Фото с сайта pixabay.com.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Двое медработников в Алтайском крае отказались работать с больными из-за угрозы заразиться коронавирусом. Об этом на пресс-конференции 2 апреля рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова.

— Врачи — это тоже люди. Случаи отказа есть, но их совсем немного. Я знаю только о двух случаях. Может быть, коллеги-медики знают больше, — сказала заместитель председателя правительства региона.

Она добавила, что медработники имели право отказаться, однако основная часть выполняет свой долг. В настоящее время составляют план тех, кто будет задействован в борьбе с коронавирусом. По каждому лечебному учреждению формируют списки специалистов, которые могут быть мобилизованы на эту работу.

— Эти несомненно,люди, давшие свое согласие, — подчеркнула Ирина Долгова

Напомним,в Алтайском крае в настоящее время коронавирусом заражены четыре человека. Среди них женщина, которая вернулась из Доминиканы, ее супруг, не соблюдавший режим самоизоляции, еще один вступивший с ними в контакт житель, а также недавно родившая женщина.

Читайте также

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: как чувствуют себя заразившиеся

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 3 апреля 2020 года (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработники отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю
Жаждущий мартини барнаулец отбивался от продавца перцовым газом
Вода из кранов барнаульцев не пропадет
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: полиция выявила 60 нарушителей режима самоизоляции за сутки
Стало известно, как будут работать школы и детсады на Алтае до конца апреля
В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Алтайском крае почти в четыре раза чаще стали покупать электронные билеты
Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции
Более 2,5 тысяч алтайских педагогов прошли аттестацию
На Алтае сворачивают подготовку ко Дню Победы из-за коронавируса
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести