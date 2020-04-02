2 Апр 2020 2020-04-02T08:29:03+03:00

Это связано с распространением коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Это связано со снижением трафика

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Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов из-за падения трафика в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции – жителей максимально обязали находиться дома, да и желающих угодить на карантин в чужом городе мало. Об этом сообщают в Министерстве транспорта Алтайского края.

Авиакомпания «Сила» отменила рейс Барнаул - Томск на 1 апреля.

S7 и «Уральские авиалинии» сократили число рейсов сообщением Барнаул - Москва. Авиакомпания S7 доставит пассажиров во все ранее указанные даты, кроме 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля.

Перевозчик «Уральские авиалинии» не будет выполнять рейсы 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля.

«КрасАвиа» также отменил рейсы сообщением Барнаул - Красноярск до 25 апреля включительно.

Жителей просят уточнять актуальную информацию о рейсах, выполняемых из барнаульского аэропорта, по телефону (3852) 54-30-09.

ИСТОЧНИК KP.RU