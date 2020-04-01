2020-04-01T08:31:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Религиозные организации Барнаула приостановили свою деятельность в связи с коронавирусом

Встречи, шествия и кружки перенесли на неопределенный срок
Анна СЕМИНА
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Религиозные организации Барнаула пока приостановили свою работуРелигиозные организации Барнаула пока приостановили свою работуФото: Олег УКЛАДОВ
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Руководители религиозных конфессий, существующих в Барнауле, приняли решение временно приостановить свою работу из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Все они с пониманием и сознательностью отнеслись к предложениям о принятии временных профилактических мер, - сообщают в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день в православных приходах отменены занятия в религиозных секциях, школах и кружках. Церковное поминовение можно заказать по телефону.

Ограничены посещения у барнаульских православных старообрядцев, в Армянской апостольской Православной Церкви, в религиозных организациях христиан-пятидесятников веры евангельской и евангельских христиан-баптистов. А главный имам принял решение о временном закрытии Соборной мечети. Встречи отменены и в приходском Совете Римско-Католической Церкви. От проведения всевозможных массовых шествий отказались члены городского общества сознания Кришны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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