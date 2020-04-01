2020-04-01T05:00:21+03:00
Звезды

Художественный музей Алтая предлагает посетить онлайн-выставки

Сейчас доступны 15 экспозиций
Анна СЕМИНА
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Сайт художественного музея подготовил онлайн выставкиСайт художественного музея подготовил онлайн выставкиФото: скриншот сайта
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Художественный музей Алтайского края ушел в онлайн-среду и теперь увидеть его выставки можно не выходя из дома.

На официальном сайте музея уже представлены 15 электронных экспозиций на разные темы.

- Чтобы увидеть их, нужно на сайте музея www.ghmak.ru в разделе «Выставки» выбрать подраздел «Виртуальные», - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Помимо этого, выставки можно посмотреть через платформу «Артефакт». Это сайт по музеям, который был запущен еще в 2018 году. Его удобство заключается в том, что он доступен как через компьютер, так и через приложения. Их можно скачать в App Store или Google Play. Сейчас там в доступе 11 виртуальных экспозиций Художественного музея, в том числе и те, которые в настоящее время представлены в музее офлайн.

Также у музея есть свой YouTube-канал, на котором представлены видеоролики из цикла «История одного шедевра». Сотрудники рассказывают о конкретных экспонатах из своего фонда и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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