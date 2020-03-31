2020-03-31T05:19:54+03:00
Общество

На Алтае парень не хотел идти в армию, а теперь пойдет под суд

Его обвиняют в уклонении от военной службы
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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1 апреля в России стартует весенний призыв1 апреля в России стартует весенний призывФото: Евгения ГУСЕВА
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18-летнего жителя Михайловского района будут судить за уклонение от военной службы без законных оснований. Парень признал вину и объяснил это тем, что не хотел служить в армии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, медицинские работники признали молодого человека годным к прохождению службы. Но, чтобы избежать обязанности и не встать в ряды призывников, в декабре прошлого года он отказался получать повестку в отделе военного комиссариата для отправки в армию.

Перед следователями парень признался в содеянном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уже с завтрашнего дня, 1 апреля, в России стартует весенний призыв. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин вчера, 30 марта. Ранее некоторые выдвигали версию, что призыв могут отменить из-за коронавируса, но этого не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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