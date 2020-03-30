2020-03-30T14:12:55+03:00
Звезды

Новые музыкальные инструменты для детей доставили на Алтай

В первой партии – пианино и аккордеон
Анна СЕМИНА
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Музыкальные инструменты доставили в Славгород (фото: пресс-службы министерства культуры АК)Музыкальные инструменты доставили в Славгород (фото: пресс-службы министерства культуры АК)
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Алтайский край получил новые музыкальные инструменты, которые передали в детскую школу искусств Славгорода.

Обновление материальной базы проходит в рамках национального проекта «Культура. В частности на модернизацию ДШИ Славгорода выделили четыре миллиона рублей.

- Сначала мы получили ноутбуки, следующей поставкой стали 783 учебника и учебных пособия. Среди них сольфеджио, музыкальная литература зарубежных стран, отечественная музыкальная литература, русская музыкальная литература, элементарная теория музыки, слушание музыки с дисками. Все учебники закуплены на период обучения с 1 по 8 класс. Буквально через неделю в школу будут доставлены учебные пособия по изобразительному искусству, они уже в пути из Москвы. Также нам поступили долгожданные музыкальные инструменты из г. Санкт-Петербурга на сумму более 2 млн рублей. Это три пианино Михаил Глинка и аккордеон Hohner, - рассказала директор ДШИ Лариса Ермакова.

Инструменты уже установили и настроили. Через пару-тройку месяцев сюда также доставят скрипки, баяны, саксофоны и некоторое музыкальное оборудование. Так что школе будет все необходимое, чтобы растить настоящие таланты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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