Новые музыкальные инструменты для детей доставили на Алтай
Алтайский край получил новые музыкальные инструменты, которые передали в детскую школу искусств Славгорода.
Обновление материальной базы проходит в рамках национального проекта «Культура. В частности на модернизацию ДШИ Славгорода выделили четыре миллиона рублей.
- Сначала мы получили ноутбуки, следующей поставкой стали 783 учебника и учебных пособия. Среди них сольфеджио, музыкальная литература зарубежных стран, отечественная музыкальная литература, русская музыкальная литература, элементарная теория музыки, слушание музыки с дисками. Все учебники закуплены на период обучения с 1 по 8 класс. Буквально через неделю в школу будут доставлены учебные пособия по изобразительному искусству, они уже в пути из Москвы. Также нам поступили долгожданные музыкальные инструменты из г. Санкт-Петербурга на сумму более 2 млн рублей. Это три пианино Михаил Глинка и аккордеон Hohner, - рассказала директор ДШИ Лариса Ермакова.
Инструменты уже установили и настроили. Через пару-тройку месяцев сюда также доставят скрипки, баяны, саксофоны и некоторое музыкальное оборудование. Так что школе будет все необходимое, чтобы растить настоящие таланты.
ИСТОЧНИК KP.RU