2020-03-29T12:29:19+03:00
Общество

Барнаульские волонтеры помогут пенсионерам делать покупки

Речь идет о людях старше 65 лет и маломобильных жителях
Иван ОЛЕКСЮК
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Речь идет о людях, которые находятся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.Речь идет о людях, которые находятся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле работает волонтерский штаб, который в рамках акции #МыВместе помогает пожилым людям старше 65 лет и маломобильным пенсионерам делать покупки.

Речь идет о людях, которые находятся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ряды добровольцев вступили 150 барнаульских волонтеров.

- С понедельника, 30 марта, волонтеры будут оказывать помощь в приобретении продуктов, безрецептурных медикаментов и товаров первой необходимости, - сообщает администрация города.

В Барнауле заявки принимаются по телефонам:

37-03-65, 37-03-60, 37-03-64 комитет по делам молодежи администрации города Барнаула,

36-80-73 ресурсный центр добровольчества,

371-795, +7 (385) 371-796 комитет по социальной поддержке населения,

35-37-88 общероссийский народный фронт.

Помощь осуществляется и по телефону единой горячей линии ОНФ (800) - 200 - 34 - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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