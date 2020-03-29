Барнаульские волонтеры помогут пенсионерам делать покупки
В Барнауле работает волонтерский штаб, который в рамках акции #МыВместе помогает пожилым людям старше 65 лет и маломобильным пенсионерам делать покупки.
Речь идет о людях, которые находятся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ряды добровольцев вступили 150 барнаульских волонтеров.
- С понедельника, 30 марта, волонтеры будут оказывать помощь в приобретении продуктов, безрецептурных медикаментов и товаров первой необходимости, - сообщает администрация города.
В Барнауле заявки принимаются по телефонам:
37-03-65, 37-03-60, 37-03-64 комитет по делам молодежи администрации города Барнаула,
36-80-73 ресурсный центр добровольчества,
371-795, +7 (385) 371-796 комитет по социальной поддержке населения,
35-37-88 общероссийский народный фронт.
Помощь осуществляется и по телефону единой горячей линии ОНФ (800) - 200 - 34 - 11.
ИСТОЧНИК KP.RU