Жительница Алтая заразилась коронавирусом в Таиланде

29 Март 2020 2020-03-29T12:06:55+03:00

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В социальных сетях появилась информация о женщине с Алтая, пока не ясно, о каком именно регионе идет речь, у которой подтвердился коронавирус. Как пишет паблик «Паттайя блог» в «Инстаграме» женщина и еще двое членов ее семьи снимали апартаменты в кондоминиуме Гранд Карибиан.

Утверждается, что женщина с 11 по 19 марта плавала в бассейне, посещала близлежащие ночные рынки, ездила в туках. Сейчас она получает лечение в местной больнице. Оплачивать лечение семье приходится за свой счет. Уточняется, что нахождение в больнице оценивается примерно в 30 тыс. бат в сутки.

- Это 72 600 рублей по текущему курсу. У нее либо не было страховки, либо ее размер возмещения не покрывал расходы. Вероятно, семья собиралась находиться в Таиланде месяц и более. Возможно, планировали «зимовку». Именно такие путешественники, как правило, снимают кондо, которое выгодно арендовать на длительный срок. Туристы, приезжающие на одну-две недели, обычно останавливаются в отелях, - пишет МК на Алтае.

ИСТОЧНИК KP.RU