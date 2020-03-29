2020-03-29T06:59:42+03:00
Общество

АГУ проведет «День абитуриента - 2020» онлайн

Это связано с риском распространения коронавируса
Иван ОЛЕКСЮК
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Алтайский государственный университет принял решение провести «День абитуриента - 2020» онлайн из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Профориентационное мероприятие пройдет в воскресенье, 29 марта, начало в 11.00.

На сайте «Абитуриент АГУ» активирована страница, где все желающие смогут посмотреть видеообращение ректора АлтГУ Сергея Бочарова.

- Ответственный секретарь приемной комиссии вуза Иван Назаров на этой же странице расскажет об изменениях этого года в правилах приема в вузы, суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» и о целевом приеме, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Кроме того, школьниками и их родителям расскажут про особенности обучения и дальнейшие возможности трудоустройства. Задать возникшие вопросы можно будет на горячую линию. Завершится мероприятие в 13.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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