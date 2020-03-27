Вячеслав Франк отчитался о работе перед депутатам Гордумы

27 Март 2020 2020-03-27T14:10:33+03:00

Он рассказал об успехах экономики, сферы ЖКХ и благоустройстве

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Глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Городской Думы о работе администрации в 2019 году.

В частности он представил отчет о результатах социально-экономического развития города, о ходе реализации муниципальных «дорожных карт» по девяти национальным проектам, о развитии промышленных предприятий, которые по его данным за год произвели товаров и услуг на сумму свыше ста миллиардов рублей.

Итоги работы в 2019 году говорят и о росте средней заработной платы на крупных и средних предприятиях. За прошедшие месяцы она достигла уровня почти тридцати восьми тысяч рублей. Также увеличилось жалование у работников бюджетной сферы.

- Общий объём инвестиций составил почти 31 миллиард рублей. На сопровождении города сейчас находятся более 50 инвестиционных проектов, - также отмечают в администрации.

В рамках проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году было введено 492,6 тысячи квадратных метров жилплощади. При этом план был перевыполнен на 7%.

В сфере ЖКХ в плюсы Вячеслав Франк записал переход Барнаула в ценовую зону и утверждение новой схемы теплоснабжения. Это позволит привлечь инвестиции на сумму более семи миллиардов рублей.

Продолжится перевод частных домовладений на природный газ. Так в 2020 году его проведут в котельную поселка Центральный и строительство газопровода в селе Лебяжье. Благоустройство останется одним из приоритетных направлений. Так ранее в краевой столице преобразились более 250 дворов, из которых в прошлом году работы проводились в 83.

- Я признателен жителям за неравнодушие и активное участие в рейтинговом голосовании по отбору территорий для благоустройства. В планах этого года сделать комфортными для отдыха и занятий спортом парк «Изумрудный», Мизюлинскую рощу, - подчеркнул Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU