Новосибирцы организовали на Алтае подпольное казино

26 Март 2020 2020-03-26T13:21:18+03:00

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Двух жителей Новосибирска обвинили в организации на территории Алтайского края подпольного казино.

Как установило следствие и суд, они арендовали нежилое помещение в Камне-на-Оби, оборудовали его игровыми автоматами и стали принимать любителей азарта.

- Игры они проводили с февраля по август 2019 года. Во время задержания там были обнаружены восемь компьютеров с соответствующим программным обеспечением, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Суд признал их виновными и назначил одному из участников группировки один год шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год со штрафом в размере от 25 тысяч рублей, другому два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU