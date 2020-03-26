2020-03-26T10:20:19+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула купила «золотой» мед

У нее не оказалось денег, и она отдала за него сережки
Анна СЕМИНА
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Женщина отдала за банку меда серьги с рубиномЖенщина отдала за банку меда серьги с рубиномФото: Анна СЕМИНА
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Пенсионерка из Барнаула стала жертвой мошенницы: она купила мед, обменяв его на золото.

В пункт полиции «Докучаево» обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что накануне к ней пришла неизвестная и стала предлагать купить двухлитровую банку меда, стоимостью две тысячи рублей.

- Пенсионерка согласилась, но сказала, что денег у нее нет. Тогда незнакомка предложила женщине рассчитаться позже, но попросила оставить что-нибудь в залог, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая предложила золотые серьги с рубином, стоимостью десять тысяч рублей. «Продавщица» оставила свой номер телефона, чтобы договориться о встрече и вернуть серьги. Когда пенсионерка собралась перезвонить оказалось, что номер недоступен. Тогда она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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