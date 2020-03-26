Жительница Барнаула купила «золотой» мед
Пенсионерка из Барнаула стала жертвой мошенницы: она купила мед, обменяв его на золото.
В пункт полиции «Докучаево» обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что накануне к ней пришла неизвестная и стала предлагать купить двухлитровую банку меда, стоимостью две тысячи рублей.
- Пенсионерка согласилась, но сказала, что денег у нее нет. Тогда незнакомка предложила женщине рассчитаться позже, но попросила оставить что-нибудь в залог, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Потерпевшая предложила золотые серьги с рубином, стоимостью десять тысяч рублей. «Продавщица» оставила свой номер телефона, чтобы договориться о встрече и вернуть серьги. Когда пенсионерка собралась перезвонить оказалось, что номер недоступен. Тогда она поняла, что ее обманули.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU