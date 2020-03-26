В Алтайском крае гуляет фэйк о том, что школьников в ТЦ ищут полицейские

26 Март 2020 2020-03-26T08:00:50+03:00

В ГУ МВД по Алтайском краю эту информацию опровергли

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В Алтайском крае «мигрирует» очередная фэйковая новость. Недостоверной признали информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля полицейские проводят патрули по торговым центрам с 11.00 до 21.00, разыскивая детей и подростков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в рассылке также повествуют о том, что посещение учреждений ограничено. Говорится, что наказанию якобы могут быть подвергнуты директора образовательных учреждений, чьих учеников обнаружат.

Полицейские утверждают, что сведения не соответствуют действительности. Они напоминают, что за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

«В соответствии со статьей 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» распространение в СМИ и соцсетях заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу вреда и здоровью граждан, имуществу, либо помешало работе объектов жизнеобеспечения, влечет штрафа на граждан от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.

Будьте бдительны и ориентируйтесь на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU