В Барнауле начинают формировать новый состав Общественной палаты

26 Март 2020 2020-03-26T04:55:16+03:00

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Изменения в органе обсуждали 25 марта на встрече главы города и председателя Общественной палаты краевой столицы Владимира Лопаткина.

Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, в этом году заканчивается срок полномочий членов Общественной палаты города Барнаула четвертого созыва. По положению, Общественную палату формируют 33 члена, из которых 11 утверждаются мэром города, 11 – Барнаульской гордумой, 11 выбирают члены Общественной палаты, назначенные главой города и гордумой из числа кандидатов, предложенных общественниками и некоммерческими организациями.

«Мы не оставались в стороне от важных для города задач. Члены палаты включены в составы 16 комиссий при органах местного самоуправления, на заседаниях которых нами транслируется мнение общественности. Члены палаты принимали участие в ключевых городских событиях. Особое внимание было уделено формированию и работе общественных наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации и Губернатора Алтайского края», - отметил председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин.

Теперь состав палаты готовит предложения по кандидатурам, которые могут представлять интересы горожан в составе пятого созыва Общественной палаты города.

Глава города поблагодарил председателя Общественной палаты города, а в его лице и всех ее членов за проделанную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU