Барнаульский барбершоп подстрижет девушек под «солдатку» бесплатно

25 Март 2020 2020-03-25T12:41:49+03:00

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Акцию в честь выхода реалити-сериала «Солдатки» запускает телеканал ТНТ и барнаульский барбершоп BIG BRO. 27 марта, перед премьерой шоу, все девушки смогут бесплатно постричься под «солдатку» — под «ёжик» — в барбершопе.

Как сообщает пресс-служба телеканала, ТНТ совместно с Министерством обороны запускает уникальный проект «Солдатки» — первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии.

Это первый проект, в котором девушки действительно отправятся на службу. Участницы «Солдаток» добровольно отказались от работы и комфортной городской среды и полетели на военном самолете Минобороны России, чтобы ощутить по полной программе тяготы и лишения армейской службы. Теперь вся их жизнь — сплошной контраст: теплое солнце и военная форма, Черное море и приказы, камеры шоу и правила воинского устава.

У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотрите в новом реалити-сериале «Солдатки» с 29 марта на ТНТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU