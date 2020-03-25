Жительница Барнаула делает посуду с котами

25 Март 2020 2020-03-25T09:40:39+03:00

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Жительница Барнаула Елена Коновалова своими руками создает посуду, а ее излюбленный эскиз - коты.

Как рассказала девушка, в прошлом году в отпуске она посетила школу гончарного мастерства и решила бросить работу веб-дизайнера и заняться лепкой из глины. Процесс работы измученный, долгий и затратный - материалы недешевые. Чтобы сделать одну небольшую тарелочку, нужно около трех недель. Но это мастерицу не испугало.

- Сначала я рисую эскиз, потом начинаю лепить. Круглые ровные формы лепить нужно на круге, а фигурки – руками. Для высыхания необходимо около трех дней, потом изделие надо обточить, чтобы не было неровностей. Дальше несу в мастерскую на обжиг (гончарной печи у девушки нет, – прим. ред.). Готовая форма покрывается глазурью, и потом, наконец, итоговый обжиг, - пояснила Елена изданию АиФ-Алтай.

Практически весь процесс продаж у Елены организован через сеть - девушка завела страницу с работами в инстаграме.

ceramics.cat Керамические коты

Кстати, за качеством «производства» следит кот Карасик. Он внимательно наблюдает за Еленой и, как ни странно, любит пить воду с глиной. Кстати, а почему на посуде коты? По словам девушки, просто хочется, чтобы ее творчество дарило приятные эмоции.

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