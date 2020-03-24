В Барнауле спасли собаку, унесенную на льду

24 Март 2020 2020-03-24T16:39:31+03:00

Сейчас пес дома и чувствует себя хорошо Фото: скриншот сайта

Они добирались до животного на лодке

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Спасатели из Барнаула смогли вызволить из беды собаку, которую унесло на льдине.

К спасателям обратилась взволнованная жительница Научного городка. Она рассказала, что во время прогулки с детьми их пес Оскар выбежал на лед, на реке Обь и его унесло течением на оторвавшейся льдине. Самостоятельно добраться до берега собака не могла, а смотреть, как домашний любимец находится на грани гибели, было невозможно. Именно поэтому женщина набрала номер «112».

Спасатели незамедлительно выдвинулись на вызов. Добираться до пса дежурной бригаде пришлось на лодке, сообщает Официальный аккаунт администрации Барнаула в Instagram.

- Быстро, смело, с высоким профессионализмом они добрались до собаки и спасли. Мы безмерно благодарны! Спасибо большое, - рассказала хозяйка Оскара.

Сейчас четвероногий питомец находится дома и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU