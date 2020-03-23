Десять здравниц края представят регион на «Здравнице-2020»

23 Март 2020 2020-03-23T04:30:15+03:00

Форум пройдет в Подмосковье в мае

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Представители десяти алтайских здравниц примут участие в ХХ Всероссийском форуме «Здравница-2020». Для них организуют совместный стенд.

Среди санаториев – организации Белокурихи, Барнаула, Бийского и Первомайского районов. Направления, которые будет представлять наш регион – бальнеология, оздоровительный туризм. Форум санаторно-курортной отрасли запланирован в Подмосковье с 19 по 21 мая.

- Программа ежегодной встречи санаторно-курортного сообщества включает научный конгресс, лекции и тренинги, выставку достижений отрасли и интенсивное погружение в атмосферу новых технологий оздоровления, реабилитации и курортной медицины. В 2019 году лидерские позиции пула здравниц Алтая на форуме демонстрировал единый стенд Белокурихи. Тогда курортный продукт региона презентовала сеть санаториев АО «Курорт Белокуриха», санатории «Алтай», «Алтайский замок» и «Россия», - сообщает Алтайтурцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU