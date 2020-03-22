2020-03-22T13:20:01+03:00
Общество

В Алтайском крае открылась школа после капремонта

Заработала Егорьевская средняя общеобразовательная школа
БОРЗОВ Денис
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Школа в Егорьевском районеШкола в Егорьевском районеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Алтайском крае открыли школу. Там завершили капитальный ремонт здания и сделали пристройку для размещения учебного блока.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, ремонтом занимались в два этапа. Сначала появилась пристройка для размещения учебного блока у основного здания школы села Новоегорьевского на средства регионального бюджета. Затем строители отремонтировали само здание, финансирование шло по губернаторской программе «80х80».

На торжественной церемонии открытия глава района Максим Нуйкин поздравил учеников и педагогов с этим важным событием и вручил сертификат на 100 тысяч рублей для приобретения школьного оборудования. Учащиеся отметились песнями в исполнении школьного хора и солистов вокальной студии «Домисолька», выступлением театральной студии «Теремок» и школьного хореографического коллектива.

Выступление школьного хора Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Выступление школьного хораФото: пресс-службы правительства Алтайского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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