Алтайские ветераны ВОВ могут весь год ездить на поездах бесплатно
К юбилейной годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны и участники войны с сопровождающим могут ездить в электричках АО «Алтай-Пригород» на территории края бесплатно.
Как сообщили на портале Западно-Сибирской железной дороги, правом могут воспользоваться все ветераны и участники ВОВ, независимо от выбора вида льготы: в натуральном или денежном выражении.
Оформить проездные можно в кассах ж/д вокзалов и у разъездных билетных кассиров АО «Алтай-Пригород» в составах поездов. Для этого нужно иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, вид на жительство иностранного гражданина, вид на жительство лица без гражданства);
- документ, подтверждающий статус участника или инвалида Великой Отечественной войны;
- для сопровождающих лиц оформление производится на основании документа, удостоверяющего личность сопровождающего (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ).
«Билеты на проезд в поездах пригородного сообщения можно оформить в течение 10 суток до отправления, на скорые пригородные поезда по маршруту Барнаул – Бийск: в день отправления», - сообщили в пресс-центре ЗПЖД.
Информацию о проезде участников и инвалидов Великой Отечественной войны и расписании поездов можно уточнить по телефону диспетчера 8(3852) 29-21-68, а также в любой кассе АО «Алтай-Пригород».
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ИСТОЧНИК KP.RU