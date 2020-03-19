Алтайские ветераны ВОВ могут весь год ездить на поездах бесплатно

19 Март 2020 2020-03-19T13:03:43+03:00

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К юбилейной годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны и участники войны с сопровождающим могут ездить в электричках АО «Алтай-Пригород» на территории края бесплатно.

Как сообщили на портале Западно-Сибирской железной дороги, правом могут воспользоваться все ветераны и участники ВОВ, независимо от выбора вида льготы: в натуральном или денежном выражении.

Оформить проездные можно в кассах ж/д вокзалов и у разъездных билетных кассиров АО «Алтай-Пригород» в составах поездов. Для этого нужно иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, вид на жительство иностранного гражданина, вид на жительство лица без гражданства);

- документ, подтверждающий статус участника или инвалида Великой Отечественной войны;

- для сопровождающих лиц оформление производится на основании документа, удостоверяющего личность сопровождающего (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ).

«Билеты на проезд в поездах пригородного сообщения можно оформить в течение 10 суток до отправления, на скорые пригородные поезда по маршруту Барнаул – Бийск: в день отправления», - сообщили в пресс-центре ЗПЖД.

Информацию о проезде участников и инвалидов Великой Отечественной войны и расписании поездов можно уточнить по телефону диспетчера 8(3852) 29-21-68, а также в любой кассе АО «Алтай-Пригород».

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ИСТОЧНИК KP.RU