Центральный район Барнаула хотят обезопасить от паводка

18 Март 2020 2020-03-18T15:45:40+03:00

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В Центральном районе Барнаула активно борются с паводком. Чтобы талые воды могли беспрепятственно уходить с дорог, специалисты следят за состоянием водопропускных труб на территории района. Работы идут как в центральной части (например, в микрорайоне Кирова по улицам Щетинкина, Краевой), так и в пригородной зоне.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, в поселке Бельмесево для отхода талых вод водопропускные трубы расчищают от снега. По улице Герцена в поселке Южном расчищают водоотводные лотки. В районе улицы Правый Берег Пруда также расчищают лотки; предварительно с этого участка было вывезено порядка 45 машин снега. В селе Лебяжье очистили от снега и льда оголовки труб по улицам Садовая и Тепличный Комбинат.

Администрация Центрального района напоминает: если дом подвержен подтоплению, нужно своевременно убирать снег на придомовой территории, очищать водоотводящие лотки, кюветы, а также кровлю. Заранее позаботьтесь о сохранности вещей, документов, электроприборов в доме.

Узнать самую свежую информацию о паводке можно через администрацию Центрального района (тел. 63-08-25), штаб по делам ГОЧС Центрального района (тел. 63-13-63; 36-47-52)

ИСТОЧНИК KP.RU