Барнаулец зажег на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!»
Барнаулец Евгений Трофимов стал участником выпуска передачи «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Он исполнил песню Владимира Высоцкого «Дом хрустальный» под свой аккомпанемент на гитаре.
Выпуск вышел 15 марта. 24-летний барнаулец выступил зрелищно, пел красиво и в своей манере, а не копировал Высоцкого. Он многим понравился и прошел в этап дуэлей с 73-мя голосами.
Ну-ка, все вместе! Выпуск 8. Сезон 2 Евгений Трофимов, Дом хрустальный.
Путевку в финал получают только двое лучших участников из каждого выпуска. Обладатель 1 места переходит в финал автоматически. А конкурсанты, занявшие 2 и 3 позиции, должны будут сразиться между собой в музыкальной дуэли.
В дуэли Евгений сразился с песней «Тут и там», но ему не хватило одного балла для прохода в финал.
Ну-ка, все вместе! Выпуск 8. Сезон 2 Дуэль за выход в финал Евгений Трофимов "Тут и там".
В 2017 году Евгений принимал участие в телепроекте «Новая фабрика звезд» на телеканале «МУЗ-ТВ». Он исполнял композиции в группе «Север 17», которая в финале программы заняла третье место и выиграла поездку на Мальдивы. Помимо этого, от генерального продюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой они получили специальный приз — съемка в сериале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Барнаулец на «Новой фабрике звезд» спел со Славой
Мечтает же Евгений Трофимов о дуэте с кумиром Леонидом Агутиным [видео]
Парень из Барнаула вошел в тройку победителей «Новой фабрики звезд»
Евгений Трофимов в составе группы «Север 17» разделил место с Даниилом Данилевским (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU