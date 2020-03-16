Барнаулец зажег на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!»

16 Март 2020 2020-03-16T07:23:53+03:00

24-летний Евгений Трофимов уже не в первый раз участвует в телевизионном проекте [видео]

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Барнаулец Евгений Трофимов стал участником выпуска передачи «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Он исполнил песню Владимира Высоцкого «Дом хрустальный» под свой аккомпанемент на гитаре.

Выпуск вышел 15 марта. 24-летний барнаулец выступил зрелищно, пел красиво и в своей манере, а не копировал Высоцкого. Он многим понравился и прошел в этап дуэлей с 73-мя голосами.

Ну-ка, все вместе! Выпуск 8. Сезон 2 Евгений Трофимов, Дом хрустальный.

Путевку в финал получают только двое лучших участников из каждого выпуска. Обладатель 1 места переходит в финал автоматически. А конкурсанты, занявшие 2 и 3 позиции, должны будут сразиться между собой в музыкальной дуэли.

В дуэли Евгений сразился с песней «Тут и там», но ему не хватило одного балла для прохода в финал.

Ну-ка, все вместе! Выпуск 8. Сезон 2 Дуэль за выход в финал Евгений Трофимов "Тут и там".

В 2017 году Евгений принимал участие в телепроекте «Новая фабрика звезд» на телеканале «МУЗ-ТВ». Он исполнял композиции в группе «Север 17», которая в финале программы заняла третье место и выиграла поездку на Мальдивы. Помимо этого, от генерального продюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой они получили специальный приз — съемка в сериале.

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ИСТОЧНИК KP.RU