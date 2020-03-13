Алтайские трассы под Новоалтайском и Бийском расширят до четырех полос

13 Март 2020 2020-03-13T05:32:12+03:00

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Перед сезоном работы на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае запланированы на четырех участках. Два из них на расстоянии 15 километров начнут расширять до четырех полос.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, расширение «грозит» дороге от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска (212 - 223 километр). В туристический сезон там проезжают 22 тысячи автомобилей в сутки, поэтому он стал одним из приоритетных. На трассе увеличат слой и построят две площадки отдыха.

Второй в будущем расширенный участок - на въезде в Бийск со стороны Барнаула (с 341 по 345 километр).

Работы предстоят и в Троицком районе (с 268 по 271 километр). Участок проходит по логам, и зимой в период непогоды повышается вероятность образования заторов из-за большегрузного транспорта. Устройство третьей полосы на подъемах решит эту проблему. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

Продолжится реконструкция на участке от Барнаула в сторону Новосибирской области (с 173 по 183 километр). Работы начались осенью прошлого года и продлятся до 2022 года.

«Готовится проектная документация на капитальный ремонт с расширением до четырех полос еще для двух участков Чуйского тракта: от границы с Новосибирской областью до построенной в прошлом году четырехполосной дороги в Тальменском районе (135 - 150 километр) и за Бийском в сторону Сросток (374 - 384 километр). Реализация проектов запланирована на ближайшие годы», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отремонтированы будут 60 километров федеральных дорог и два моста: через протоку Оби на подъезде к Барнаулу и через Бураниху на трассе А-322 в Калманском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU