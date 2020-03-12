Девушку из Барнаула сбил поезд

12 Март 2020 2020-03-12T12:26:47+03:00

Она находится в больнице в тяжелом состоянии

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Девушка с множественными переломами доставили в медучреждение. Ее днем 11 марта снес товарный поезд в Барнауле.

Столкновение подвижного состава с незадачливой девушкой случилось в тот момент, когда тинейджер переходила железнодорожные пути по станции в неположенном месте. Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, она не услышала приближение состава, так как была в наушниках, а не увидела – из-за натянутого капюшона.

«Девушка с множественными переломами тела, в тяжёлом состоянии была незамедлительно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение Барнаула», – пояснили в пресс-службе ЛУ МВД России по Алтайскому краю.

На данный момент ведется следствие. После получения результатов доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что при переходе железнодорожных путей нужно обязательно осмотреться по сторонам, чтобы убедиться в безопасности своего маневра. К тому же, если вы находитесь на улице, грамотно регулируйте музыку в наушниках, чтобы у вас была возможность услышать резкие звуки или сигнал автомобиля или поезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU