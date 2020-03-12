2020-03-12T12:26:47+03:00
Происшествия

Девушку из Барнаула сбил поезд

Она находится в больнице в тяжелом состоянии
БОРЗОВ Денис
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Фото: портал Западно-сибирской железной дорогиФото: портал Западно-сибирской железной дороги
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Девушка с множественными переломами доставили в медучреждение. Ее днем 11 марта снес товарный поезд в Барнауле.

Столкновение подвижного состава с незадачливой девушкой случилось в тот момент, когда тинейджер переходила железнодорожные пути по станции в неположенном месте. Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, она не услышала приближение состава, так как была в наушниках, а не увидела – из-за натянутого капюшона.

«Девушка с множественными переломами тела, в тяжёлом состоянии была незамедлительно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение Барнаула», – пояснили в пресс-службе ЛУ МВД России по Алтайскому краю.

На данный момент ведется следствие. После получения результатов доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что при переходе железнодорожных путей нужно обязательно осмотреться по сторонам, чтобы убедиться в безопасности своего маневра. К тому же, если вы находитесь на улице, грамотно регулируйте музыку в наушниках, чтобы у вас была возможность услышать резкие звуки или сигнал автомобиля или поезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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