2020-03-11T16:32:16+03:00
Происшествия

16-летний подросток пойдет под суд за то, что не спас подругу от гибели

Она сама не приняла его руку помощи
Анна СЕМИНА
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Девушка сама вылезла на карниз и упала с высоты девятого этажаДевушка сама вылезла на карниз и упала с высоты девятого этажаФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле 15-летняя школьница упала с высоты девятого этажа. Спасти девушку мог ее приятель, но она сама отказалась от помощи.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. В тот день компания несовершеннолетних людей распивала алкоголь на лестничной клетке одного из многоквартирных домов. В какой-то момент 15-летняя девушка через окно выбралась наружу, где встала на выступ плиты стены лицом к дому.

- При этом она удерживала дверцу окна рукой и не давала ей закрыться. Ее 16-летний приятель решил помочь ей забраться обратно, он протянул ей руку, при этом его плечо стало удерживать форточку. Школьница отказала ему, парень спрыгнул с подоконника и окно закрылось. Девушка в этот момент потеряла равновесие и упала на землю, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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