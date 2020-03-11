Турнир по греко-римской борьбе памяти Григорьева пройдет на Алтае

11 Март 2020 2020-03-11T13:11:55+03:00

Участниками станут более 200 юношей со всей России и зарубежья

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50-й юбилейный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Ивана Григорьева пройдет в Алтайском крае 28 и 29 марта.

- Наш турнир, наверно, самый старый турнир, проводимый среди юношей, - говорит Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Владимир Кутчер. - Он уже 50 лет проводится без остановки. Среди его участников в разные годы становились такие спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, чемпион Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Попов и многие другие.

Участниками турнира этого года станут более 200 спортсменов 2003-2004 годов рождения со всего Сибирского федерального округа, а также из Татарстана, Башкирии, Свердловской, Челябинской, Курганской области, ЯНАО, ХМАО, Казахстана, Армении, Германии. Перечислять регионы и страны, подавшие заявки, можно бесконечно.

- Еще должны были участвовать ребята из Узбекистана и Киргизии, но их не выпускают из-за эпидемии коронавируса, - говорит Кутчер.

Медали юбилейного турнира (фото: Владимир Кутчер)

Победители и призеры турнира памяти Григорьева получат ценные призы, в числе которых специально подготовленные к соревнованиям медали, а также кубки, дипломы и многое другое. Организаторы также учредили ряд отдельных наград: лучшему судье, самому юному участнику, за волю к победе, за лучшую технику и т.д. Всего же будет разыграно 12 комплектов медалей.

- Помимо этого победители получат специальные пояса, как у боксеров, а также ребята, занявшие с 1 по 3 место, получат право на присвоение им звания Кандидат в мастера спорта, - добавляет Заслуженный тренер России.

Среди почетных гостей ожидается приезд настоящих легенд: три заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпиона - Асланбек Хуштов, Алексей Мишин и Мнацакан Искандарян, двукратный обладатель Кубка мира Андрей Черепахин, двукратный обладатель Кубка мира, ЗМС Василий Теплоухов, серебряный призер Олимпийских игр Рустам Тотров, а также Герой России, ЗМС, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин. Помимо этого приглашения отправлены Герою Российской Федерации, генерал-полковнику Владимиру Шаманову, губернатору Алтайского края Виктору Томенко, депутату Госдумы РФ Александру Прокопьеву, полпреду президента в СФО Сергею Меняйло и т.д.

Турнир пройдет в спорткомплексе АО «Алтайвагон» (г.Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 15). Начало поединков в 10 часов. Торжественное открытие состоится 28 марта в 12 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU