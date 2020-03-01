Пенсионерка выпала из автобуса и сломала руку - родные ищут свидетелей
Родственники 86-летней барнаульской пенсионерки ищут свидетелей происшествия в автобусе №20. По их словам, бабушка выпала из автобуса и сломала руку.
Инцидент случился 7 февраля примерно с 16-17 часов. Автобусе №20 ехал с поселка Силикатного в сторону Власихи.
- Она нажала кнопку перед остановкой "Сельская", водитель проехал на скорости, а потом резко затормозил и открыл дверь. Бабушка выпала под автобус, - пишут родственники в паблике "Барнаул 22.
Они уверяют, что кондуктор и водитель даже не подошли к пострадавшей. А помог ей неизвестный мужчина - он вытащил ее из-под автобуса, помог подняться и проводил. После падения у пожилой женщины оказалась сломанной рука.
Родные ищут этого мужчину и других свидетелей происшествия. В том, что бабушка ехала в автобусе №20, у них сомнений нет - сохранился билет. Контакты для связи здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU