В алтайском селе открыли новый корпус средней школы

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калманке открылся новый корпус Калманской средней общеобразовательной школы имени Григория Ударцева. На открытии побывал и министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Он поздравил молодежь села и коллектив образовательного учреждения с новыми возможностями.

На строительство по краевой адресной программе выделили около 194 миллионов рублей, сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края. Вместе с учебными классами, в новом корпусе разместили медблок, актовый и спортивный залы.

Два корпуса Калманской средней школы соединили теплым переходом. Учащиеся заполнят новые классы с четвертой четверти.

Максим Костенко оценил и ремонт детсада в райцентре.

«Мы видим яркий пример ответственного подхода к созданию новой инфраструктуры дошкольных образовательных организаций. Об этом говорил Президент Российской Федерации в своем Послании. Важно создать новые условия, адекватные требованиям времени, в том числе для детей ясельного возраста», - отметил министр.

По словам Костенко, отремонтированное дошкольное учреждение примет детей примерно в середине марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU