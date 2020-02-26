2020-02-26T16:50:17+03:00
Здоровье

Известный алтайский врач Денис Фуголь победил в конкурсе «Детский врач 2019 года»

Фуголь стал лучшим в номинации "Врач-педиатр, педагог"
БОРЗОВ Денис
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Денис Фуголь на конкурсеДенис Фуголь на конкурсеФото: предоставлено пресс-службой
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Состязание проходило во время XXII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные вопросы педиатрии».

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Алтайского государственного медицинского университета Денис Фуголь победил в номинации «Врач-педиатр, педагог».

Также сообщается, что на торжественном мероприятии был министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, почетный президент Союза педиатров России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Баранов, председатель Исполкома Союза педиатров России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Церемонию награждения вела Лейла Намазова-Баранова.

В рамках конгресса в конкурсе молодых ученых участвовали студенты педиатрического факультета АГМУ Алексей Решетников и Анастасия Мазоха. Они выступили с постерными докладами, посетили заседания секций. Студентов приняли в Союз педиатров России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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