Настоящий рай для мужика-рыбака продается в Барнауле

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:54:40+03:00

В гараже есть телевизор, диван, кондиционер и музыкальный центр

Изменить размер текста: A A

Недвижимость продается на набережной краевой столицы. Агентство, которое ищет покупателей, сообщает, что это жилой гараж для семейного отдыха или мужской компании.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, внутренняя отделка выполнена из дерева. Есть камин, газовое оборудование, теплый пол. Зона отдыха обставлена мебелью (диван, стол, кресла), «в комплекте» также телевизор, музыкальный центр с колонками, раковина и даже кондиционер.

Сам гараж находится на ул. Дамба Берега Оби, 15. Он продается в комплекте с местом на причале «Нептун», расположенным неподалеку. Агент не исключает возможность расширения площади гаража за счет надстройки второго этажа. Там можно обустроить комнату отдыха, а первый ярус оставить под хранение лодки, что идеально подойдет для рыбаков. По соседству также расположены и другие гаражи, территория охраняется.

Внутренняя обстановка в гараже. Фото: АПН

Гараж сварен из металла, его площадь составляет 18 квадратных метров, цена - 300 тыс. рублей. Собственник рассматривает не только продажу гаража, но и обмен на автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU