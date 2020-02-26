2020-02-26T14:21:29+03:00
Общество

Алтайский край от паводка будут спасать силами Сибирского спасцентра и беспилотников

Также в регионе подготовлены 328 пунктов временного размещения на 60 тыс. человек
БОРЗОВ Денис
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Совещание с Министром МЧС России Евгением ЗиничевымСовещание с Министром МЧС России Евгением ЗиничевымФото: предоставлено пресс-службой
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26 февраля прошло совещание под председательством Министра МЧС России Евгения Зиничева. Участники обсудили подготовку к паводку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, подтопить может 46 муниципальных образований, 202 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. В Республике Алтай - 30 населенных пунктов, более 4670 домов с населением 6616 человек, а также 150 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

На этот случай подготовлены к работе 328 пунктов временного размещения на 60 тыс. человек. Для реагирования на ЧС и происшествия на муниципальном уровне организована работа 78 единых дежурно-диспетчерских служб.

Министр чрезвычайных ситуаций поручил перебросить силы и средства Сибирского спасательного центра, а также оперативной группы с беспилотниками для мониторинга обстановки на время паводкового сезона и в дальнейшем - пожароопасного периода.

«Обращаю особое внимание на подготовку диспетчеров ЕДДС. Именно они до подхода главных сил, до совещаний любого уровня принимают решения, в том числе по информированию. Эти люди должны быть профессионально подготовлены, знать алгоритмы своих действий. К сожалению, мы не можем влиять на стихийные события, остановить их, но защитить людей и минимизировать ущерб мы обязаны, в том числе превентивными мероприятиями. Человек и его жизнь - всегда на первом месте», - подчеркнул Министр МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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