2020-02-26T12:27:03+03:00
Общество

Хозяйствам Алтайского края выделят 363,5 млн рублей

Господдержку все еще можно получить, подав заявку через "Респак"
БОРЗОВ Денис
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Фото: министерство сельского хозяйства АКФото: министерство сельского хозяйства АК
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Алтайскому краю на развитие сельского хозяйства выделят 363,5 млн рублей. О финансировании госпрограммы развития края рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев на аппаратном совещании 25 февраля.

Министр рассказал Виктору Томенко, что предприятия сейчас получают субсидии на производство молока, развитие племенного животноводства и несвязанную поддержку. Эти виды поддержки получили все хозяйства, которые предоставили полные пакеты документов.

Поддержка в размере 257 миллионов рублей направлена 180 сельхозтоваропроизводителям. Хозяйства получили из краевого бюджета поддержку на техническое перевооружение и технологическую модернизацию сельского хозяйства. Им транслировано около 90 миллионов рублей.

Кстати, Минсельхоз края продолжает принимать документы на предоставление господдержки. Подать документы можно в электронном виде через информационную систему «РЕСПАК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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