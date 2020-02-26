Новый премьер-министр РФ Мишустин может приехать на Алтай
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин может приехать в 10 отстающих регионов, в том числе на Алтай. Об этом сообщил Президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.
Поэтому региону нужно подготовиться к визиту новоиспеченного премьера РФ. В числе других претендентов на приезд Мишустина - Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, и другие.
Есть и другие версии, например, что в регионы прилетит не сам Мишустин, а один из его заместителей. Ранее новый премьер поручил коллегам как можно чаще посещать проблемные регионы.
Также Мишустин потребовал расписать график поездок, чтобы самостоятельно следить за тем, как в проблемных регионах происходит исполнение национальных проектов.
Напомним, Алтайский край попал в десятку отстающих регионов России. Правительство РФ направит в них около 100 млрд рублей. Деньги пойдут на программы развития и улучшение социально-экономических показателей.
ИСТОЧНИК KP.RU