Новый премьер-министр РФ Мишустин может приехать на Алтай

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:23:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин может приехать в 10 отстающих регионов, в том числе на Алтай. Об этом сообщил Президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Поэтому региону нужно подготовиться к визиту новоиспеченного премьера РФ. В числе других претендентов на приезд Мишустина - Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, и другие.

Есть и другие версии, например, что в регионы прилетит не сам Мишустин, а один из его заместителей. Ранее новый премьер поручил коллегам как можно чаще посещать проблемные регионы.

Также Мишустин потребовал расписать график поездок, чтобы самостоятельно следить за тем, как в проблемных регионах происходит исполнение национальных проектов.

Напомним, Алтайский край попал в десятку отстающих регионов России. Правительство РФ направит в них около 100 млрд рублей. Деньги пойдут на программы развития и улучшение социально-экономических показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU