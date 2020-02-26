Стали известны зарплаты алтайских полицейских и самые востребованные вакансии

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:03:19+03:00

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Стали известные зарплаты алтайских полицейских. О том, сколько они получают, рассказал врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров во время пресс-конференции во вторник, 25 февраля.

По словам Майдорова, в октябре прошлого года в МВД подняли зарплату на 4,3%, и на сегодняшний день она составляет: полицейский ППС – 37 738 рублей; офицер ППС – 51 544 рубля; инспектор ДПС – 48 829 рублей; дознаватель – 49 713 рублей; следователь – 47 239 рублей; оперуполномоченный – 52 572 рубля; участковый уполномоченный – 49 713 рублей.

Для сравнения: в регионе средняя зарплата за 11 месяцев 2019 года составила 27 123 рубля, сообщал Алтайкрайстат.

Как сообщает «МК на Алтае», в октябре 2020 года правоохранителям снова проиндексируют зарплату на 3,8%. Александр Майдоров отметил, что сейчас в полиции Барнаула открыты 132 вакансии, это 4,8% от штатной численности. Требуются участковые уполномоченные, следователи, сотрудники ППС.

Те, кто желает стать полицейским, должны быть гражданами РФ. Есть еще условие - им нужно пройти врачебную комиссию. При этом отмечается, что не обязательно проходить воинскую службу, чтобы вступить в ряды правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU