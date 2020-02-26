2020-02-26T08:20:55+03:00
Происшествия

Главу Октябрьского района Барнаула Новикова осудят за отказ «подышать в трубочку»

Дело передали из новоалтайского суда
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Вячеслав Новиков. Фото: администрация Октябрьского района БарнаулаВячеслав Новиков. Фото: администрация Октябрьского района Барнаула
Изменить размер текста:

Главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова привлекают к ответственности за отказ «подышать в трубочку». Первое заседание пройдет 4 марта.

Как сообщает «Банкфакс», 4 февраля в новоалтайском Судебном участке № 2 судья Юлия Шихова приняла решение о передаче дела на рассмотрение по подсудности. В Судебном участке № 8 в Барнауле рассматривать дело планируют уже 4 марта. Скорее всего, в этот раз оно все же будет рассмотрено по существу.

Напомним, глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков 29 декабря прошлого года в Новоалтайске не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Прибывшие на место сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и заподозрили Новикова в том, что он пьян. В присутствии двух понятых правоохранители предложили ему пройти на месте освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако Новиков резко отказался, как и от предложения пройти процедуру и в медицинском учреждении. В результате правоохранители составили против главы района протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Также по некоторым данным Новиков был груб с полицейскими и грозил задействовать некие знакомства, если против него составят протокол.

Ранее генерал-майор Вячеслав Новиков 1 апреля 2011 года был отстранен с должности замначальника ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с другими генералами МВД в рамках проходившей тогда неофициальной чистки этого ведомства. Однако впоследствии большая часть этих людей сумела пройти переаттестацию своих званий, получила посты в МВД или иных государственных ведомствах. Так, Новиков в 2014 году стал главой Октябрьского района Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый премьер-министр РФ Мишустин может приехать на Алтай
Стали известны зарплаты алтайских полицейских и самые востребованные вакансии
Главу Октябрьского района Барнаула Новикова осудят за отказ «подышать в трубочку»
Задержан директор компании «Барнаулкапстрой», принадлежащей администрации города
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
В Алтайском крае впервые пройдет финал Кубка России по зимнему триатлону
Главный спасатель России прилетел готовить Бийск к паводку
Сотрудники МЧС предупредили жителей Алтайского края об ухудшении погоды
На Алтае осудили мать и дочку за продажу наркотиков
В Барнауле несколько пьяных мужчин напали на полицейских
81-летнему пенсионеру вспороли живот из-за непристойностей
В Барнауле на «Скамье желаний» расцвели розы
Мужчина облил мать дизельным топливом и поджег
В Барнауле ищут удовлетворителя для монтажников потолка
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
В 2019 году из бийских больниц уволились 11 врачей
Бийчанка купила у себя диван за 35 тысяч рублей
Алтайский застройщик обманул нескольких людей больше, чем на 7 млн рублей
В Барнауле наторговали на ярмарках почти на 8 млн рублей за четыре часа
Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам прошел в Барнауле
Вахтанговский театр приедет с гастролями в Барнаул
«Ночь музеев» в Алтайском крае пройдет 16 мая
Жителей Алтайского края интересуют Масленица, рецепты блинов, 8 марта
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
В Барнауле столкнулись три авто и машина «скорой»
Водолазы не нашли пропавших барнаульских рыбаков
Алтайский край получил первое место по росту среднего микрозайма
Хоккеисты Динамо-Алтай завоевали бронзу регулярного первенства
Огромные сосулины на крыше бесхозного дома беспокоят бийчан