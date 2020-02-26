Главу Октябрьского района Барнаула Новикова осудят за отказ «подышать в трубочку»

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:20:55+03:00

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Главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова привлекают к ответственности за отказ «подышать в трубочку». Первое заседание пройдет 4 марта.

Как сообщает «Банкфакс», 4 февраля в новоалтайском Судебном участке № 2 судья Юлия Шихова приняла решение о передаче дела на рассмотрение по подсудности. В Судебном участке № 8 в Барнауле рассматривать дело планируют уже 4 марта. Скорее всего, в этот раз оно все же будет рассмотрено по существу.

Напомним, глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков 29 декабря прошлого года в Новоалтайске не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Прибывшие на место сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и заподозрили Новикова в том, что он пьян. В присутствии двух понятых правоохранители предложили ему пройти на месте освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако Новиков резко отказался, как и от предложения пройти процедуру и в медицинском учреждении. В результате правоохранители составили против главы района протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Также по некоторым данным Новиков был груб с полицейскими и грозил задействовать некие знакомства, если против него составят протокол.

Ранее генерал-майор Вячеслав Новиков 1 апреля 2011 года был отстранен с должности замначальника ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с другими генералами МВД в рамках проходившей тогда неофициальной чистки этого ведомства. Однако впоследствии большая часть этих людей сумела пройти переаттестацию своих званий, получила посты в МВД или иных государственных ведомствах. Так, Новиков в 2014 году стал главой Октябрьского района Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU